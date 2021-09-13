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За 200-300 метрів від житлових будинків: на поле поблизу Житомира впав літак

За 200-300 метрів від житлових будинків: на поле поблизу Житомира впав літак

Фото: zhitomir.info

Пілот вижив, його доправили до лікарні.

У неділю, 12 вересня, поблизу Кмитова Житомирського району (колишній Коростишівський район) на поле впав легкомоторний літак.

Про це повідомляє Житомир.info.

"Зазначається, що "кукурузник", який оприскував поля, ймовірно, зачепився за дерева і впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. Пілот вижив, його доправили до лікарні.

Новини України: поліція розслідує обставини падіння літака в Житомирській області

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У пресслужбі ДСНС в Житомирській області повідомили, що пожежі не було.

"Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий", - розповіли рятувальники.

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