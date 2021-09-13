За 200-300 метрів від житлових будинків: на поле поблизу Житомира впав літак

Пілот вижив, його доправили до лікарні.
У неділю, 12 вересня, поблизу Кмитова Житомирського району (колишній Коростишівський район) на поле впав легкомоторний літак.
Про це повідомляє Житомир.info.
"Зазначається, що "кукурузник", який оприскував поля, ймовірно, зачепився за дерева і впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. Пілот вижив, його доправили до лікарні.
У пресслужбі ДСНС в Житомирській області повідомили, що пожежі не було.
"Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо:
- В Іркутській області Росії літак L-410 впав в тайгу. На борту було 14 пасажирів і два члени екіпажу. Відомо про загибель 4 людей.
- А у Львові літак зі 131 пасажиром на облавку здійснив аварійну посадку.