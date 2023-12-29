За 2021-2023 роки у НАЗК очікують отримати понад 2,5 мільйона декларацій

За три роки буде подано за роки понад 2,5 млн щорічних декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції за період 2021-2022 рр. отримало загалом 1,3 млн декларацій, тоді як запит три роки війни очікує надходження понад 2,5 млн таких документів.

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Про це в терні телемарафону заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

"На сьогодні подано 1,3 млн декларацій за 2021 і 2022 роки. Динаміка постійна зараз. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року, а вже за цей рік — до 31 березня 2024-го", - сказав Новіков.

Загалом, за його словами, за три роки буде подано за роки понад 2,5 млн щорічних декларацій.

Нагадаємо, раніше голова НАЗК Олександр Новіков заявляв, що регулювання роботи військово-лікарських комісій є недосконалим, а збільшення їхньої кількості вдвічі лише збільшить удвічі корупцію.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційних практик.

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