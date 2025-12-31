ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
102
1 хв

За 2025 рік Україна мала лише 4 доби без ракет і "шахедів"

2025-й був роком майже безперервного повітряного терору з боку РФ.

Дмитро Гулійчук
Рік повітряної тривоги: скільки днів тиші мали українці за 2025-й – цифра шокує

Рік повітряної тривоги: скільки днів тиші мали українці за 2025-й – цифра шокує / © ТСН

За весь 2025 рік було лише 4 дні, коли росіяни не обстрілювали Україну «шахедами» та ракетами.

Про це пише UA War Infographics.

У 2025 році РФ майже щодня здійснювала повітряні атаки по території України. Загалом окупанти 361 день чинили повітряний терор проти українців. І лише 4 дні була тиша — два дні у квітні і два дні у травні.

«Незалежно від клькості — одначи сотні повтряних цілей — кожна з них несе загрозу руйнувань і людських втрат», — зазначають в UA War Infographics.

Джерело: UA War Infographics

Нагадаємо, що минулої ночі, проти 31 грудня, та сьогодні вранці РФ атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Через це сталися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

102
