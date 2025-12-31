- Дата публікації
За 2025 рік Україна мала лише 4 доби без ракет і "шахедів"
2025-й був роком майже безперервного повітряного терору з боку РФ.
За весь 2025 рік було лише 4 дні, коли росіяни не обстрілювали Україну «шахедами» та ракетами.
Про це пише UA War Infographics.
У 2025 році РФ майже щодня здійснювала повітряні атаки по території України. Загалом окупанти 361 день чинили повітряний терор проти українців. І лише 4 дні була тиша — два дні у квітні і два дні у травні.
«Незалежно від клькості — одначи сотні повтряних цілей — кожна з них несе загрозу руйнувань і людських втрат», — зазначають в UA War Infographics.
Нагадаємо, що минулої ночі, проти 31 грудня, та сьогодні вранці РФ атакувала дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Через це сталися знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.