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За 3 тисячі доларів допомагали втекти: на Буковині ділки незаконно переправляли чоловіків за кордон

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За 3 тисячі доларів допомагали втекти: на Буковині ділки незаконно переправляли чоловіків за кордон

фото / СБУ

СБУ викрила ще одну схему незаконного переправлення "ухилянтів" через держкордон.

Служба безпеки Україна в Чернівецькій області викрила групу осіб, які за 3 тисячі доларів допомагали чоловікам призовного віку втекти за кордон, уникнувши мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Чернівецькій області.

"Механізм полягав у тому, що зловмисники вносили дані клієнтів, які нібито є водіями-членами благодійних та громадських організацій, у спеціальні списки. Далі ця інформація потрапляла в автоматичну систему видачі дозволів для безперешкодного перетину державного кордону "Шлях". Така послуга вартувала до 3 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

фото / СБУ / ©
фото / СБУ

Оперативники спецслужби встановили 11 фактів таких протиправних дій.

Одного з учасників злочинної схеми правоохоронці затримали у центрі Чернівців під час отримання від одного з "клієнтів" частини обумовленої суми у 20 тис грн.

фото / СБУ / ©
фото / СБУ

Фігурантові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення усіх обставин злочину та причетних до протиправного бізнесу осіб.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
2209
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