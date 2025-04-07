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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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175
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За 30 хвилин до трагедії: мама показала кадри з майданчика в Кривому Розі

Вони з донькою були на майданчику лише за пів години до російського ракетного удару і дивом вижили.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
За 30 хвилин до трагедії: мама показала кадри з майданчика в Кривому Розі

Меморіал в Кривому Розі. / © Суспільне

Марія Дідик із Кривого Рогу опублікувала відео з дитячого майданчика, на якому вони з донькою Афіною були лише за пів години до російського ракетного удару. Вони дивом вижили — 6 квітня вибух забрав життя 20 людей, серед них 9 дітей.

Відповідний допис жінка зробила в Instagram.

“Я дякую Богу тисячу разів, що знаходячись 10 метрів від вибуху, на цьому майданчику..на цій лавочкі та качелі…ми з Афіною чудом лишились живими..з усіх хто був там”, — написала Марія.

За її словами, щойно пролунав вибух, вона кинулася шукати доньку в хмарі пилу. Дівчинка впала біля каруселі та закривала вушка руками від оглушливого звуку. Вона важко дихала, губи ставали білими — мати підхопила її на руки та побігла до дороги, благаючи дочку дихати.

На допомогу зупинилася жінка на авто. Вона довезла маму з донькою до лікарні.

“Ці хвилини дороги були пеклом”, — пригадує Марія. — “Я кричала Афіні, щоб вона не знепритомніла…”

Афіну одразу госпіталізували до дитячої реанімації. Її батько оперативно приїхав до медзакладу. Марія, яка отримала поранення ноги, залишилася в тій самій лікарні.

Зараз дівчинка під наглядом медиків. Їй мають зробити операцію — лікарі видалятимуть уламок.

Як повідомлялося, військовий Анатолій Храпчинський пояснив, чому окупанти вдарили саме "Іскандером-М" по Кривому Рогу. Ворог застосовує ракети “Іскандер-М” з уламковою бойовою частиною, яка буквально засіває територію металевою шрапнеллю.

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