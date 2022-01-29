За 30 років населення України скоротиться на сім мільйонів – прогноз ООН

За 30 років населення України скоротиться на сім мільйонів – прогноз ООН

Серед причин зменшення українців - старіння нації через низьку народжуваність, хвороби та трудову міграцію.

Протягом найближчих 30 років населення України скоротиться на сім мільйонів – із нинішніх 42 млн до 35 млн.

Такі прогнози Організації Об'єднаних Націй.

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року. Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей", - ідеться в аналітичній довідці "Демографічні процеси".

В ООН наголосили, що "поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти".

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Ще одна причина зменшення населення – трудова міграція.

"За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме. Високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою підсилюються політичними, соціальними та безпековими факторами, які стимулюють міграційних відтік. Майже половина українських мігрантів зайнята в низькокваліфікованих видах діяльності, для яких вони мають зависоку кваліфікацію, їх приваблює поступово полегшуваний доступ до ринків праці в ЄС. Третина нещодавнього зростання рівня міграції відбулася за рахунок українців віком до 35 років, які переважно мають кращу освіту, ніж ті, хто залишається в Україні. Зростання кількості українських студентів за кордоном збільшує відтік кадрів, і лише деякі з них планують повернутися, що спричиняє невідповідність кваліфікації та нестачу робочої сили в різних секторах економіки та регіонах країни".

Різко скорочується населення в сільських місцевостях, адже молодь виїжджає у міста.

"Населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, що є прямим наслідком зниження рівня народжуваності. Більш як п’ята частина населення старша за 60 років, і ця частка, за прогнозами, зросте до 36% до 2050 року. Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років; вони стикаються з підвищеним ризиком вразливості та бідності", - зазначили в ООН.

До 2050 року на потреби літніх людей із держбюджету витрачатимуть до 25% ВВП.

"Очікується, що чисельність робочої сили в Україні, що характеризується низьким рівнем залученості, особливо серед старших українських чоловіків і жінок, а також жінок працездатного віку, зменшиться більш ніж на 30% до 2050 року. Поширеність неофіційної зайнятості та незадекларованих заробітків додає до зменшення розміру внесків на соціальне страхування та, як наслідок, простір для маневрів у фінансовій сфері", - говориться у звіті.

За даними Держстату, на 1 грудня 2021-го населення України становило 41 млн 208 тис. 106 людей.

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