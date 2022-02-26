За 37 км від Києва - 370 одиниць техніки окупантів: машини їздять вперед і назад (фото)

За 37 км від Києва - 370 одиниць техніки окупантів: машини їздять вперед і назад (фото)

Техніка вже 6 годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району.

Бачимо близько 370 одиниць техніки окупантів в районі села Здвижівка Бородянського району, це 37 кілометрів від Києва. Стоять протягом шести годин.

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Машини їздять вперед и назад, але в бік Києва не рухаються. Путін дав наказ про призупинення просування російських військових сил територією України, заявив прес-секретар російського фюрера Дмитро Пєсков", - написав він.