За 4 дні війни Росії проти України загинуло 352 цивільні особи, 1684 - поранено - МВС

За 4 дні війни Росії проти України загинуло 352 цивільні особи, 1684 - поранено - МВС

Серед загиблих - 14 дітей.

МВС України опублікувало нові дані щодо ситуації про російське вторгнення.

Так, втрати серед цивільного населення за 4 дні російської війни в Україні становлять - 352 особи. Ще 1684 людини дістали поранення.

Черед загиблих - 14 дітей, ще 116 - поранено.