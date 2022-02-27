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За 4 дні війни Росії проти України загинуло 352 цивільні особи, 1684 - поранено - МВС

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За 4 дні війни Росії проти України загинуло 352 цивільні особи, 1684 - поранено - МВС

Серед загиблих - 14 дітей.

МВС України опублікувало нові дані щодо ситуації про російське вторгнення.

Так, втрати серед цивільного населення за 4 дні російської війни в Україні становлять - 352 особи. Ще 1684 людини дістали поранення.

Черед загиблих - 14 дітей, ще 116 - поранено. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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