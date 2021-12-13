За 50 тис. грн продавали у Мережі: викрито масштабну схему торгівлі особистими даними українців та іноземців

За 50 тис. грн продавали у Мережі: викрито масштабну схему торгівлі особистими даними українців та іноземців

Викрито понад 50 осіб, які причетні до несанкціонованих дій з інформацією.

Упродовж листопада 2021 року кіберполіцейські під час спецоперації виявили і вилучили 100 баз персональних даних громадян. У вилучених базах містилися відомості на понад 300 мільйонів громадян України, Європи та США. Також було викрито людей, які причетні до торгівлі персональними даними.

Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.

Так, правоохоронці провели профілактичні заходи та викрили 51 особу, які незаконно заволодівали персональними даними громадян, закритими відомостями щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банківських та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

Загалом було проведено 117 обшуків на території України. За результатами операції вилучено близько 100 баз персональних даних, які актуальні на 2020-2021 роки.

Крім того, правоохоронці припинили роботу одного з найбільших сайтів, де поширювали персональних дані як українців, так і іноземців. На сайті були відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках - інформація про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів.

Також у Дніпропетровській області кіберполіцейські викрили ексспівробітника мережі супермаркетів у збуті конфіденційних даних. Чоловік незаконно збирав і продавав компаніям-конкурентам інформацію, яка містила комерційну таємницю. Таким чином мережа зазнала понад мільйон гривень збитків.

"Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень - залежно від її вмісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах. Загалом проведено 117 обшуків у різних регіонах України. За результатами вилучено більше 90 тисяч гігабайтів інформації", - сказав начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Сергій Липка.

Дев’ятнадцятьом фігурантам вже оголошено підозру. Слідчі дії тривають.

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