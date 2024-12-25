"За 50 тис. відпустили з бусика": нардепка назвала кількість порушень ТЦК щодня

За словами нардепки, скарг на дії ТЦК – від 10 щодня. Йдеться про бусифікацію, побиття, підробку документів.

Щодня щодо дій ТЦК фіксується від 10 скарг від громадян, проте у деяких питаннях правоохоронці не завжди хочуть допомагати.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі Новини.Live.

"Є нормальні працівники ТЦК. Але на жаль, ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо. Щодо відкупу (від мобілізації – Ред.) в мене є конкретний приклад, який мені розповідали з великим ентузіазмом, як людину запхали в бусик, але в нього були гроші, які він кудись віз – 50 000 грн, і за 50 000 грн він був з бусика відпущений. Тому такі речі є і їх багато. Такі речі важко проконтролювати", – каже депутатка.

Скороход поскаржилася, що в запобіганні порушень працівниками ТЦК важко співпрацювати з правоохоронцями.

"Дуже важко працювати з правоохоронними органами, які не хочуть багато робити. Скарг на дії ТЦК – від 10 щодня. Щодо бусифікації, побиття, підробки документів. Коли чоловік з 2000-х років виключений з військового обліку, але йому дають новий військовий квиток, він за 5 хвилин проходить ВЛК і йому видають новий військовий квиток, де він уже придатний до військової служби", – стверджує нардепка.

Раніше повідомлялося, що волонтера забрали представники ТЦК, коли він вивозив бабусю з Куп'янська.

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