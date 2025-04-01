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- Укрaїнa
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За $5000 "легальний" перетин кордону: на Закарпатті прикордонника піймали на хабарі
Тепер хабарника чекає кримінальна відповідальність.
Правоохоронці затримали прикордонника, який за $5000 обіцяв військовозобов’язаному «безпроблемний» перехід кордону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
«За $5000 він обіцяв допомогти з перетином кордону військовозобов’язаному чоловікові та вже отримав більшу частину суми авансом. За це прикордонник мав надати "клієнту" безпечні маршрути ділянкою, за яку відповідає його загін», — йдеться в повідомленні.
Затримання відбулося після передачі другої частини хабаря. Прикордоннику загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу.
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