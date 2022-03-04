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За 9 днів війни Росія втратила в Україні понад 9160 солдат: що ще ліквідували українські військові

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За 9 днів війни Росія втратила в Україні понад 9160 солдат: що ще ліквідували українські військові

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Українські військові знищили 251 танк і 18 ПВО противника.

За 9 днів війни, від 24 лютого і до 4 березня, українські військові ліквідували орієнтовно 9166 російських окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 9166 осіб,
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем– 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ПВО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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