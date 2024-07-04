За бійку з працівником ТЦК у автобусі чоловікові загрожує 5 років позбавлення волі

Інцидент трапився на одному з мобільних блокпостів в Івано-Франківську.

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка, який побився у маршрутному автобусі із працівником міського ТЦК та СП. За завдання службовій особі тілесних ушкоджень середньої тяжкості звинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили у четвер, 4 липня, в пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури.

Інцидент трапився ще у березні цього року на одному з мобільних блокпостів в Івано-Франківську. Після того, як працівник ТЦК увійшов до салону маршрутного автобуса, у нього виник словесний конфлікт із одним із пасажирів, мешканцем Надвірнянського району.

Сварка перетворилася в бійку, під час якої 56-річний чоловік завдав кілька ударів військовому по голові.

Санкція ч. 2 ст. 350 КК України, яку інкримінують звинуваченому, передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, на Прикарпатті, у курортному селищі Ворохта між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост.

Читайте також: