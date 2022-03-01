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"За БТР - 150 тис. грн, за танк – 250 тис. грн": мер Чернігова пообіцяв винагороду за знищену техніку ворога

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"За БТР - 150 тис. грн, за танк – 250 тис. грн": мер Чернігова пообіцяв винагороду за знищену техніку ворога

Міністерство оборони Росії

Мер Чернігова закликав мешканців ліквідувати російських техніку та солдат.

Мер Чернігова обіцяє мешканцям особисто від себе винагороду за знищення техніки та військових російських окупантів, які прийшли на українську землю.

Очільник міста Владислав Атрошенко опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

"Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - заявив мер.

Він наголосив, що значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова, особливо це стосується північних районів міста.

Нагадаємо, наразі усі виїзди з Чернігова заміновані.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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