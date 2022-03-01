"За БТР - 150 тис. грн, за танк – 250 тис. грн": мер Чернігова пообіцяв винагороду за знищену техніку ворога

"За БТР - 150 тис. грн, за танк – 250 тис. грн": мер Чернігова пообіцяв винагороду за знищену техніку ворога

Мер Чернігова закликав мешканців ліквідувати російських техніку та солдат.

Мер Чернігова обіцяє мешканцям особисто від себе винагороду за знищення техніки та військових російських окупантів, які прийшли на українську землю.

Очільник міста Владислав Атрошенко опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

"Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - заявив мер.

Він наголосив, що значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова, особливо це стосується північних районів міста.

Нагадаємо, наразі усі виїзди з Чернігова заміновані.