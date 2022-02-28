За ці міста йдуть бої: Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині

За ці міста йдуть бої: Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині

З Волновахи потрібно евакуювати людей.

Ситуація щодо російського вторгнення. Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

Про це 28 лютого повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Працюю над наданням зеленого коридору для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів", - заявив він.