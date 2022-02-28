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За ці міста йдуть бої: Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині

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За ці міста йдуть бої: Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині

Фото: Тетяна Ігнатченко

З Волновахи потрібно евакуювати людей.

Ситуація щодо російського вторгнення. Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

Про це 28 лютого повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Працюю над наданням зеленого коридору для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів", - заявив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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