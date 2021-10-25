"За цим стоїть людина": Данілов поділився своєю думкою щодо походження коронавірусу

"За цим стоїть людина": Данілов поділився своєю думкою щодо походження коронавірусу

Наразі в Україні дуже серйозна ситуація з коронавірусом, коли цілі невакциновані сім'ї потрапляють до лікарень.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допустив імовірність штучного походження коронавірусу.

Таку думку секретар РНБО висловив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зауважив, що досі точної відповіді, чи це природний або штучно створений вірус, немає.

"Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - відповів він на запитання чи вважає COVID-19 штучним вірусом.

Крім того, Данілов зауважив, що ситуація з епідемією є прогнозованою, адже влада має графік, складений фахівцями кількома місяцями раніше.

За його словами, Україна від 20 жовтня почала "входити в процес" і вже зараз в країні дуже серйозна ситуація, коли цілі невакциновані сім'ї потрапляють до лікарень.

"На превеликий жаль, небажання вакцинуватися під різними приводами, починаючи від "чіпування" та іншого, це велика серйозна атака. Причому цю атаку ми спостерігаємо не тільки в нашій країні. До того ж маємо свою специфіку, що тут певна церква бере участь у цьому процесі", - висловився Данілов.

Наприкінець він допустив, що пандемія може закінчитися до наступного літа.

"Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - підсумував секретар РНБО.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше фахівці заявили, що дикі тварини, які перебували на фермах в Китаї недалеко від печер, могли бути проміжною ланкою, через яку новий коронавірус передався від кажанів людині.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули в Китай, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

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