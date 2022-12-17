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За день вдалося повернути електропостачання майже 6 мільйонам українців — Зеленський

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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За день вдалося повернути електропостачання майже 6 мільйонам українців — Зеленський

Фото: Pexels

Після вчорашнього ракетного удару держави-агресора ремонтні роботи тривають безперервно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж суботи, 17 грудня, енергетикам вдалося відновити електропостачання до осель майже 6 млн українців.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення.
 
“Ремонтні роботи тривають безперервно після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води”, - відзначив український лідер.

За його словами, найбільш складна ситуація — це Київ і область, Вінниця та область, Львів і область. 

“Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, і Франківщина, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста та області”, - перелічив Володимир Зеленський.

Український президент зауважив, що Росія не шкодує ресурсів на війну проти усіх українців - від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини.

Нагадаємо, вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода.

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Дата публікації
Перегляди
274
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