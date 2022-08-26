За держзраду затримали керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ

Служба безпеки України затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ.

"СБУ продовжує очищення власних лав: у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасовому виконувачу обов’язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Наразі затриманого взяли під варту.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

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