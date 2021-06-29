За дивну “любов” до Чукотки проти російського депутата порушили кримінальну справу

Депутат міської думи Магадана убив 178 птахів, що викласти напис “Чукотка 2021” і зображення “сердечка”.
За незаконне полювання проти депутата міськдуми російського міста Магадан Олександра Крамаренка, який в соцмережі опублікував фото із вбитими птахами, порушено кримінальну справу. Про це у вівторок, 29 червня, повідомили у місцевому управлінні Слідчого комітету РФ.
Справу було порушено після публікації в соцмережі фото мисливця на тлі напису "Чукотка 2021", викладеного тушками убитих гусей. За версією слідства, цей знімок було зроблено 14-17 травня на ділянці за 60 км від міста Анадир.
Всього на знімку налічується 178 убитих птахів. За попередніми даними Департаменту природних ресурсів екології Чукотського автономного округу, загальний збиток від незаконного полювання склав понад 700 тисяч російських рублів (майже 9 тисяч доларів США).
За незаконне полювання із заподіянням особливо великого збитку (ч. 2 ст. 258 КК РФ) винуватцеві загрожує від трьох до п'яти років колонії.
Як повідомляє видання “Комерсант”, раніше депутат міськдуми Магадана Олександр Крамаренко пояснював, що скандальне фото відредаговане за допомогою фотошопу, а на ньому зображено не вбитих гусей, а пір'яні опудала птахів.
Нагадаємо, раніше у мисливський скандал потрапив принц Ліхтенштейна. Його звинуватили у вбивстві найбільшого в Румунії ведмедя.