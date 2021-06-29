За дивну “любов” до Чукотки проти російського депутата порушили кримінальну справу

Депутат міської думи Магадана убив 178 птахів, що викласти напис “Чукотка 2021” і зображення “сердечка”.

За незаконне полювання проти депутата міськдуми російського міста Магадан Олександра Крамаренка, який в соцмережі опублікував фото із вбитими птахами, порушено кримінальну справу. Про це у вівторок, 29 червня, повідомили у місцевому управлінні Слідчого комітету РФ.

Справу було порушено після публікації в соцмережі фото мисливця на тлі напису "Чукотка 2021", викладеного тушками убитих гусей. За версією слідства, цей знімок було зроблено 14-17 травня на ділянці за 60 км від міста Анадир.

Фото: соцмережі

Всього на знімку налічується 178 убитих птахів. За попередніми даними Департаменту природних ресурсів екології Чукотського автономного округу, загальний збиток від незаконного полювання склав понад 700 тисяч російських рублів (майже 9 тисяч доларів США).

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За незаконне полювання із заподіянням особливо великого збитку (ч. 2 ст. 258 КК РФ) винуватцеві загрожує від трьох до п'яти років колонії.

Як повідомляє видання “Комерсант”, раніше депутат міськдуми Магадана Олександр Крамаренко пояснював, що скандальне фото відредаговане за допомогою фотошопу, а на ньому зображено не вбитих гусей, а пір'яні опудала птахів.

Нагадаємо, раніше у мисливський скандал потрапив принц Ліхтенштейна. Його звинуватили у вбивстві найбільшого в Румунії ведмедя.

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