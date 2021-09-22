За добовою смертністю від коронавірусу Україна увійшла у топ-5 в Європі: статистика

За добовою смертністю від коронавірусу Україна увійшла у топ-5 в Європі: статистика

У Європі за добовою смертністю лідирують Росія та Велика Британія.

За добу, 20 вересня, у світі зафіксували понад 470 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. 8, 223 людей у світі померли за добу від коронавірусу. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на четвертому в Європі.

Про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Найбільше хворих за добу виявили у США, Бразилії, Туреччині й Індії. Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Британії – понад 31 тисячу, Туреччині – понад 29 тисяч, в Індії - понад 27 тисяч.

Читайте також: "Сортування" українців за вакцинацією: якими будуть нові правила під час карантину та що обмежать нещепленим

За добовим приростом хворих на COVID-19 серед країн світу Україна посідає 18 місце ( +5, 159 інфікованих). А от за смертністю Україна четверта. За добу померли 137 людей.

Водночас на першому місці – Росія (812 смертей), другому – Британія (203), на третьому – Франція (153).

Станом на 22 вересня 2021 року в світі виявили 230 326 827 випадків коронавірусу, загалом померли 4,722,911 пацієнтів, одужали понад 207 млн.

Нагадаємо, протягом останньої доби в Україні виявили 6 754 нові випадки COVID-19. Померли 105 людей, одужали 2 095 пацієнтів.

Як повідомлялося, 23 вересня в Україні всі регіони переходять із "зеленої" зони до "жовтої" зони карантину.

Коронавірус в Україні: за останню добу зафіксували майже 7 тисяч нових випадків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання