За добу 37 тисяч укранців виїхали за кордон: які сьогодні черги і ситуація на пунктах пропуску

До України за добу повернулось на 7 тисячі людей більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 17 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу прибуло понад 44 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

Також за цей період було оформлено понад 50 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 18 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Рава-Руська" - 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 95 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, від сьогодні, 18 липня, на кордоні з Польщею рух легковиків на виїзд через пункт пропуску "Краківець" призупинили на 10 днів.

На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску для легковиків

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