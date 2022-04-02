За добу до України повернулись 19 тисяч українців — Держприкордонслужба

За добу до України повернулись 19 тисяч українців — Держприкордонслужба

Ще 4 тисячі іноземців прибули до України.

За минулу добу, 1 квітня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тис. осіб та більше 14 тис. транспортних засобів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Так, покинути територію України минулої доби покинули майже 32 тисячі осіб. Понад 18 тисяч з них перетинули кордон до Польщі, решта — поїхали до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Слід зазначити, що наразі на всіх цих напрямках немає страшних черг пішоходів та автомобілів.

Крім того, за минулу добу до України повернулись майже 23 тис. осіб, понад 19 тис. з них – українці.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, з-за кордону повернулися понад пів мільйона українців. Переважно це чоловіки, які вирішили захищати свою Батьківщину. Та останніми днями дедалі більше повертаються додому і жінки з дітьми, які тікали з-під обстрілів.

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