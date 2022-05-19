За добу до України повернулись 38 тисяч людей: які черги на кордонах сьогодні

За добу до України повернулись 38 тисяч людей: які черги на кордонах сьогодні

За добу 18 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 35 тисяч осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу до України прибули понад 38 тисяч осіб, з них понад 34 тисячі – українці. Так, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається, кажуть прикордонники.

Також за цей період на кордоні оформлено 168 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 ранку 19 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуку:

Республіка Польща:

"Шегині" - 85 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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