За добу до України повернулись 44 тисячі людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись 44 тисячі людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу повернулись на 9 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 29 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 79 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

З України минулої доби виїхали майже 35 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 44 тисячі осіб, близько 41 тисяча з них – українці. Понад два тижні кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

Також за добу на кордоні було оформлено понад 144 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 год. 30 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Краківець" - 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.

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