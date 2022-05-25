За добу до України повернулися 37 тисяч людей: яка сьогодні ситуація на кордонах

За добу до України повернулися 37 тисяч людей: яка сьогодні ситуація на кордонах

За добу до України повернулись на 5 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 24 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули майже 70 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, з них майже 34 тисячі – українці. Так, зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України.

Також за цей час оформлено 198 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними голови Львівської ОВА, на всіх переходах Львівщини кордон на виїзд за добу перетнули 15 тисяч осіб.

З його слів, черги із транспортних засобів є на таких пунктах пропусків:

"Рава-Руська" – вантажівки в обох напрямках;

"Грушів" – легкові автомобілі на в'їзд, автобуси на виїзд;

"Смільниця" – легкові автомобілі на в'їзд;

"Краківець" та "Шегині" – легкові автомобілі та автобуси на в'їзд, вантажівки по обидві сторони кордону. Також у "Краківці" автобуси на виїзд.

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