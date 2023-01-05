За добу до України повернулися на 5 тисяч людей більше, ніж виїхали за кордон: які черги на ПП

Найбільше машин стоять на кордоні з Польщею.

За минулу добу, 4 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 87 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, впродовж попередньої доби кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають.

Так, з України минулої доби виїхала 41 тисяча осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися 46 тисяч осіб, 42 тисячі з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 15 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 40 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Українці за кордоном

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.

Читайте також: