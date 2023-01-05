За добу до України повернулися на 5 тисяч людей більше, ніж виїхали за кордон: які черги на ПП

Найбільше машин стоять на кордоні з Польщею.
За минулу добу, 4 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 87 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За даними прикордонників, впродовж попередньої доби кількість громадян, які в’їжджають в Україну перевищила кількість тих, які виїжджають.
Так, з України минулої доби виїхала 41 тисяча осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Водночас до України за минулу добу повернулися 46 тисяч осіб, 42 тисячі з них – громадяни України.
За цей період було оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Станом на 12:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Краківець" - 15 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 40 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
"Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів.
Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Українці за кордоном
Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.
7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.
Читайте також: