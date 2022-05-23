За добу до України повернулось 47 тисяч людей: які черги на кордонах сьогодні

За добу до України повернулось 47 тисяч людей: які черги на кордонах сьогодні

За добу до України повернулось на 15 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

Загалом за добу 22 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це сьогодні, 23 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхало понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу прибули понад 47 тисяч осіб, з них майже 44 тисячі – українці. Так, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається.

Також за цей період на кордоні оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 ранку 23 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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