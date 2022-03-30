За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях

За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

«29 березня електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 18 тисяч родин у 41 населеному пункті в Києво-Святошинському і Баришівському районах, знеструмлених через бойові дії», - повідомили в компанії.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання у 15 населених пунктах в Авдіївському, Констянтинівскому, Лиманському, Слов’янському та Торецькому районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Через обстріли російських окупантів, енергетикам доводиться по кілька разів відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

«Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень», - наголосили в ДТЕК.