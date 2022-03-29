За добу кількість людей, які виїхали з України, суттєво знизилась: які черги і ситуація на кордоні

За добу кількість людей, які виїхали з України, суттєво знизилась: які черги і ситуація на кордоні

У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік зменшився майже на 8 тисяч осіб.

Минулої доби з України виїхали 33 тисячі осіб. Понад 21 тисяча з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 28 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тисячі осіб та понад 12 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився майже на 8 тисяч осіб.

Також за минулу добу до України прибула 21 тисяча осіб. Понад 18 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові зі зброєю в руках захищати країну.

Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 479 тисяч громадян.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 500 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

За даними прикордонників, станом на 9 годину ранку 29 березня черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, немає.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні спіймали чотирьох ухилянтів із Харківської області, які видавали себе за жителів Чехії.