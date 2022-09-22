За добу кордони України перетнули 75 тисяч осіб: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 21 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. Понад 22 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися 38 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 74 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 22 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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