За добу кордони України перетнули понад 70 тисяч осіб: які сьогодні черги на пунктах пропуску

Вранці черги зафіксували лише на кордоні з Польщею та Угорщиною.

За добу 31 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнула 71 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушила до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися 38 тисяч осіб, 35 тисяч з них – українці.

За цей період було оформлено 85 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, сьогодні, 1 листопада, станом на 09:00 черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, на українсько-угорському кордоні тиммчасово припинив роботу пункт пропуску "Дзвінкове". В ДПСУ закликали врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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