За добу кордони України перетнули понад 70 тисячі осіб: на яких пунктах пропуску найбільші черги

За добу 7 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України прибули 36 тисяч осіб, майже 33 тисячі з них – громадяни України.

За цей період оформлено 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 8 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 10 л/а, 2 автобуси, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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