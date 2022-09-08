За добу кордони України перетнули понад 70 тисячі осіб: на яких пунктах пропуску найбільші черги

Найбільші черги утворилися на українсько-польському кордоні.
За добу 7 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас до України прибули 36 тисяч осіб, майже 33 тисячі з них – громадяни України.
За цей період оформлено 40 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 09:00 8 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 10 л/а, 2 автобуси, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 15 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).
Угорщина:
- "Тиса" - 25 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
Румунія:
- "Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Читайте також: