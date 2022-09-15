За добу кордони України з ЄС перетнули понад 76 тисяч осіб: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 14 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 39 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, приблизно 34 тисяч з них – громадяни України.

За це період було оформлено 96 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 15 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 80 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 90 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

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