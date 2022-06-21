За добу кордони з Україною перетнули понад 76 тисяч людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 20 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
До України за минулу добу прибули понад 39 тисяч осіб, понад 37 тисяч з них – українці.
За цей період також було оформлено майже 100 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 год. 21 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
"Грушів" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів;
"Шегині" - 0 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 0 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" - 10 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Румунія:
"Порубне" - 20 л/а, 0 пішоходів.
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