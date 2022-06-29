За добу кордони з Україною перетнули понад 77 тисяч людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу кордони з Україною перетнули понад 77 тисяч людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 28 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 77 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали майже 36 тисяч осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибула понад 41 тисяча осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.

Також за цей період було оформлено 120 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 29 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 10 л/а, 17 автобуси, 50 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 23 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 40 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 30 л/а, 15 пішоходів.

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