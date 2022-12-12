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За добу майже пів сотні пожеж: українцям пояснили, як правильно користуватися газовим пальником

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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За добу майже пів сотні пожеж: українцям пояснили, як правильно користуватися газовим пальником

Фото: pixabay

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі.

В Україні масово стаються вибухи і пожежі через неправильне користування газовими пальниками. Під час користування такими приладами, треба неухильно дотримуватися правил безпеки, оскільки це може коштувати життя.

Про це повідомляє ДСНС.

Лише минулої доби, 11 грудня, в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 — у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало — 6.

У ДСНС зауважують, що причиною займань є неправильне користування газовими пальниками, на яких деякі люди готують їжу та гріють воду під час відключень світла.

Рятувальники закликають приділити особливу увагу вибору пальників та обов'язково дотримуватися важливих правил безпеки:

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • Неодмінно дотримуйтеся інструкції виробника.
  • Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні 11 грудня вибухнув газовий балон в одній із квартир на дев'ятому поверсі 16-поверхівки. Подальше горіння не відбулося. Пошкоджено віконні рами квартири.

За день до того, 10 грудня, на вулиці Васильківській у Києві вибухнув газовий балон у МАФі. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей.

Аналогічний інцидент днями стався у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої у багатоповерхівці. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.

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Перегляди
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