За добу майже пів сотні пожеж: українцям пояснили, як правильно користуватися газовим пальником

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі.
В Україні масово стаються вибухи і пожежі через неправильне користування газовими пальниками. Під час користування такими приладами, треба неухильно дотримуватися правил безпеки, оскільки це може коштувати життя.
Про це повідомляє ДСНС.
Лише минулої доби, 11 грудня, в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 — у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало — 6.
У ДСНС зауважують, що причиною займань є неправильне користування газовими пальниками, на яких деякі люди готують їжу та гріють воду під час відключень світла.
Рятувальники закликають приділити особливу увагу вибору пальників та обов'язково дотримуватися важливих правил безпеки:
- Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- Неодмінно дотримуйтеся інструкції виробника.
- Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.
Нагадаємо, в Києві на Оболоні 11 грудня вибухнув газовий балон в одній із квартир на дев'ятому поверсі 16-поверхівки. Подальше горіння не відбулося. Пошкоджено віконні рами квартири.
За день до того, 10 грудня, на вулиці Васильківській у Києві вибухнув газовий балон у МАФі. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей.
Аналогічний інцидент днями стався у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої у багатоповерхівці. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.
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