За добу майже пів сотні пожеж: українцям пояснили, як правильно користуватися газовим пальником

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі.

В Україні масово стаються вибухи і пожежі через неправильне користування газовими пальниками. Під час користування такими приладами, треба неухильно дотримуватися правил безпеки, оскільки це може коштувати життя.

Про це повідомляє ДСНС.

Лише минулої доби, 11 грудня, в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 — у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало — 6.

У ДСНС зауважують, що причиною займань є неправильне користування газовими пальниками, на яких деякі люди готують їжу та гріють воду під час відключень світла.

Рятувальники закликають приділити особливу увагу вибору пальників та обов'язково дотримуватися важливих правил безпеки:

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неодмінно дотримуйтеся інструкції виробника.

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх далі від дії високих температур.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні 11 грудня вибухнув газовий балон в одній із квартир на дев'ятому поверсі 16-поверхівки. Подальше горіння не відбулося. Пошкоджено віконні рами квартири.

За день до того, 10 грудня, на вулиці Васильківській у Києві вибухнув газовий балон у МАФі. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей.

Аналогічний інцидент днями стався у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої у багатоповерхівці. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.

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