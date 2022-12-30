За добу на Харківщині від російських обстрілів загинули троє чоловіків, ще один у важкому стані

Минулої доби, 29 грудня, під час масованого ракетного удару по Україні сили ППО збили багато ворожих ракет, але сталися і влучання в об'єкти інфраструктури Харкова та області. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, ще одного госпіталізували. Ще один чоловік загинув в Куп'янську під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий", - поінформував він.

Також впродовж доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік.

"В області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості", - поінформував Синєгубов.

Обстріл України 29 грудня

За минулу добу російська армія завдала 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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