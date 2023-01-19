За добу окупанти 56 разів атакували Херсонщину: внаслідок обстрілів 4 людей отримали поранення

В ОВА повідомили інформацію щодо ворожих обстрілів за минулу добу, 18 січня.

За минулу добу, 18 січня, російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Окупанти били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.



Минулої доби через російські обстріли 4 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у ніч проти 19 січня в Херсоні пролунали вибухи. Місцеві телеграм канали повідомили, що під обстріл артилерії попав правий берег міста.

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