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За добу повітряні сили збили 19 дронів-камікадзе та п'ять ударних вертольотів окупантів

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За добу повітряні сили збили 19 дронів-камікадзе та п'ять ударних вертольотів окупантів

Фото: із соцмереж

За добу 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе «Shahed-136» та два «Zala Ланцет».

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у Telegram-каналі. 

Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ.

"Б’ємо ворога і в небі, і на землі! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Атаки дронів-камікадзе 

Нагадаємо, що повітряні тривоги можуть тривати довше через дрони-камікадзе. Дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут. 

10 жовтня, повітряні тривоги тривали подекуди до п’яти годин. Тоді Росія застосовувала як ракети, так і дрони-камікадзе.

12 жовтня запустили дрони-камікадзе на Вінниччину. Проте силами ППО вдалося збити обидва.

Звуки вибухів та роботи ППО 12 жовтня було чути у кількох областях: на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Рівненщині.

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Дата публікації
Перегляди
542
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