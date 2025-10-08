ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
104
За добу росіяни атакували ТЕС ДТЕК та збагачувальну фабрику компанії

За добу окупанти вдарили по теплоелектростанції компанії ДТЕК та збагачувальній фабриці підприємства.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Напередодні старту опалюваного сезону росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Учора пізно ввечері, 7 жовтня, була атакована одна з теплоелектростанцій ДТЕК», - йдеться в ньому.

Зазначається, що двох енергетиків було поранено.

В той же час ворог здійснив масований удар по збагачувальній фабриці ДТЕК, системно руйнуючи її. Працівники фабрики під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

В ДТЕК пояснили, що це вже третя масштабна атака ворога на це підприємство за останні півтора місяці. Попередні масовані удари відбулися 26 серпня та 8 вересня. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова зазнали понад 200 обстрілів.

