За добу росіяни завдали майже дві тисячі ударів по Донеччині: які наслідки (фото)

Протягом минулої доби, 9 квітня, російські окупанти завдали 1995 ударів по Донецькій області. Загинула одна людина. Крім того, дев'ять мирних жителів поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Влучання зафіксовані у шістьох населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, селищі Зарічне, селі Сокіл.

Російськими обстрілами пошкоджено 80 цивільних об’єктів: 44 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлі, освітні заклади, церкву, теплицю, магазини, торгові павільйони, 10 автомобілів, газопровід, лінію електропередач.

Зазначається, що на Костянтинівку росіяни скинули три керовані авіабомби "КАБ-500". Одна з них поцілила в житловий будинок. Одна людина загинула, а жінка та дитина, ймовірно, перебувають під завалами. Двоє мешканців отримали поранення.

Пошкоджено 10 багатоквартирних і 27 приватних будинків, навчальний заклад, храм, чотири магазини, вісім торгових павільйонів.

Наслідки російських ударі по Донецькій області. / Фото: Поліція Донеччини

Наслідки російських ударі по Донецькій області. / Фото: Поліція Донеччини

Наслідки російських ударі по Донецькій області. / Фото: Поліція Донеччини

Наслідки російських ударі по Донецькій області. / Фото: Поліція Донеччини

Як повідомлялося, росіяни скинули ФАБ-1500 на магазин на окупованій території Донеччини. Окупанти намагалися "захистити" мешканців Єнакієво.

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