За добу у Нікополі унаслідок обстрілів пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків

Вночі росіяни обстріляли три громади Нікопольського району.
В Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі.
Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Осколкові поранення отримав житель Нікополя. Наразі, його стан стабільний, перебуває в лікарні.
На території Марганецької ТГ значних руйнувань немає.
Люди не постраждали.
Дісталось сьогодні і приміщенню районної ради та адміністрації. Чотири прильоти, суттєві руйнування. Люди не постраждали.
В межах інших територій району доба минула без надзвичайних ситуацій.
Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.
«Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання», - йдеться у повідомленні.
Обстріл Нікополя
У ніч проти 12 жовтня російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілу було поранено три людини, серед них дитина.
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