За добу у Нікополі унаслідок обстрілів пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків

В Нікополі пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Осколкові поранення отримав житель Нікополя. Наразі, його стан стабільний, перебуває в лікарні.

На території Марганецької ТГ значних руйнувань немає.

Люди не постраждали.

Дісталось сьогодні і приміщенню районної ради та адміністрації. Чотири прильоти, суттєві руйнування. Люди не постраждали.

В межах інших територій району доба минула без надзвичайних ситуацій.

Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.

«Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання», - йдеться у повідомленні.

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Обстріл Нікополя

У ніч проти 12 жовтня російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілу було поранено три людини, серед них дитина.

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