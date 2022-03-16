Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з панівними повітряними силами окупантів.
За добу українські військові знищили щонайменше 10 повітряних цілей окупантів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
”Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ прозвітувала про ще один збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямках відповідно.
"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з панівними повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти, чи були уражені цілі", - додали у командуванні.
Нагадаємо, міністр оборони заявив, що раніше була домовленість не повідомляти про конкретні результати. "Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - пообіцяв Олексій Резніков.
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