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За добу українські військові знищили щонайменше 10 повітряних цілей окупантів

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За добу українські військові знищили щонайменше 10 повітряних цілей окупантів

Associated Press

Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з панівними повітряними силами окупантів.

За добу українські військові знищили щонайменше 10 повітряних цілей окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

”Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак невстановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ прозвітувала про ще один збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямках відповідно.

"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з панівними повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти, чи були уражені цілі", - додали у командуванні.

Нагадаємо, міністр оборони заявив, що раніше була домовленість не повідомляти про конкретні результати. "Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - пообіцяв Олексій Резніков.

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