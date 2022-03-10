За добу в Україні спіймали 5 російських агентів: де вони шпигували і яку інформацію передавали

За добу в Україні спіймали 5 російських агентів: де вони шпигували і яку інформацію передавали

Шпигунів знайшли в Києві, Дніпрі, на Закарпатті, Харківщині та Донеччині.

За минулу добу, 9 березня, Служба безпеки України викрила п'ятьох шпигунів, які працювали на користь Росії. Серед них є як громадяни України, які зрадили державу, так і громадяни Росії, яка розпочала війну.

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У пресслужбі СБУ розповіли, де спіймали ворожих агентів і яку інформацію вони передавали окупантам.

У Закарпатській області:

СБУ викрила члена терористичної організації "ДНР", який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку агресії РФ.

Із початком вторгнення він записав відео для одного з російських телеканалів. Після цього почав "зливати" ворогові інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл.

Російський інформатор сховався в Ужгороді і чекав подальших вказівок від ворога, проте був схоплений СБУ.

У Харківській області:

СБУ затримала ще одного ворожого агента, громадянина РФ.

Кілька років тому зловмисник у себе на батьківщині, в Петропавловську-Камчатському, вкрав бюджетні кошти, які були виділені на будівництво доріг. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він погодився "співпрацювати" з ФСБ РФ.

На початок широкомасштабного вторгнення російських військ до України агент гостював у матері в Києві.

ФСБ одразу вийшла з ним на зв'язок і дала вказівку збирати дані про координати блок-постів на ключових магістралях України, кількість особового складу та наявне озброєння.

У Донецькій області:

Силовики затримали 23-річного місцевого мешканця. Він збирав і передавав агресорові важливу інформацію про сили та засоби ЗСУ і переміщення військової техніки.

Оперативники СБУ з’ясували, що розвіддані зловмисник передавав родичеві – колишньому бойовикові "ДНР", який 2016 року виїхав до Росії.

Через меседжери він відправляв фото з дислокацією, стоянками та пересуваннями техніки ЗСУ та мітки на картах з точною локацією.

Отримані розвіддані окупанти використовували під час планування наступальних і терористичних операцій.

У Києві:

За матеріалами СБ, підозру у державній зраді отримав киянин, завербований співробітником так званої МГБ ЛНР.

Спецслужба встановила, що зловмисник передавав кураторові дані про колишніх та нинішніх працівників СБУ та намагався вербувати українців в інтересах Росії.

У Дніпропетровській області:

Викрито мешканця Дніпра, який допомагав окупантам. Він знайшов "роботодавців" в одному з Телеграм-каналів. На їхнє замовлення фотографував блокпости в області та наносив їх на Гугл-карти.

Відправивши "замовникам" скріншот із виконаним завданням, розраховував отримати 75 доларів США.

Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна під час спроби зняти частину грошей з банківської картки у банкоматі.

Наразі йому повідомили про підозру та взяли під варту.

В СБУ нагадали, що відтепер покарання за державну зраду чи диверсію в умовах воєнного стану стало ще суворішим – до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

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