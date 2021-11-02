За добу в Україні від коронавірусу померло 700 людей: у яких регіонах ситуація найгірша

За добу в Україні від коронавірусу померло 700 людей: у яких регіонах ситуація найгірша

Від початку пандемії жертвами COVID-19 вже стали майже 69 тисяч українців.

Станом на 2 листопада в Україні зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 700 людей, 12 639 пацієнтів одужало. Найбільше хворих виявили в Одеській області, смертей - у Києві.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, найбільше людей за минулу добу померло у Києві - 60, Полтавській області - 57, Львівській - 56 та Херсонській - 48.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 908), Дніпропетровській (1 621), Запорізькій (1 341), Харківській (1 337) областях і м. Київ (1 738).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1738 випадків;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 640 випадків;

Дніпропетровська область – 1621 випадок;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 225 випадків;

Закарпатська область – 269 випадків;

Запорізька область – 1341 випадок;

Івано-Франківська область – 296 випадків;

Київська область – 810 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 431 випадок;

Львівська область – 1104 випадки;

Миколаївська область – 710 випадків;

Одеська область – 1908 випадків;

Полтавська область – 1065 випадків;

Рівненська область – 757 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 497 випадків;

Харківська область – 1337 випадків;

Херсонська область – 795 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 742 випадки;

Чернівецька область – 649 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків.

Нагадаємо, що рекорд - 26 870 інфікованих - був зафіксований в Україні 29 жовтня, рекорд смертей (734 летальні випадки за добу) - 26 жовтня. Попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: минулої доби через хворобу померли 700 людей

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