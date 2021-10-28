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За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу: де інфікувалося найбільше людей

За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу: де інфікувалося найбільше людей

УНІАН

Нинішня хвиля уже перевершила квітневий сплеск СOVID-19.

Понад 26 тисяч нових хворих зафіксували в Україні за добу - це найвищий показник від початку пандемії коронавірусу. Найбільше інфікованих виявили в Одеській та Дніпропетровській областях - по понад 2 тисячі.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, згдіно з цими даними, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 113), Житомирській (1 668), Харківській (1 517) та Львівській (1 506) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1451 випадок;
  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область – 587 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2113 випадків;
  • Донецька область – 1180 випадків; 
  • Житомирська область – 1668 випадків;
  • Закарпатська область – 401 випадок;
  • Запорізька область – 1449 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1258 випадків;
  • Київська область – 906 випадків;
  • Кіровоградська область – 184 випадки;
  • Луганська область – 656 випадків;
  • Львівська область – 1506 випадків;
  • Миколаївська область – 593 випадки;
  • Одеська область – 2296 випадків;
  • Полтавська область – 1022 випадки;
  • Рівненська область – 937 випадків;
  • Сумська область – 825 випадків;
  • Тернопільська область – 748 випадків;
  • Харківська область – 1517 випадків;
  • Херсонська область – 1093 випадки;
  • Хмельницька область – 1117 випадків;
  • Черкаська область – 706 випадків;
  • Чернівецька область – 696 випадків;
  • Чернігівська область – 702 випадки.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд - 23 785 інфікованих - був зафіксований в Україні 22 жовтня, рекорд смертей (734 летальні випадки за добу) - 26 жовтня. Попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Також варто сказати, що останні декілька днів вакцинується і рекордна кількість українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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