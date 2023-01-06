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За добу внаслідок російських обстрілів загинули 9 мирних людей, ще 11 поранено

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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За добу внаслідок російських обстрілів загинули 9 мирних людей, ще 11 поранено

Фото: pixabay.com

Внаслідок російських обстрілів гинуть мирні жителі України.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні за минулу добу, 5 січня, загинули 9 цивільних, ще 11 зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 січня (станом на 09:00 6 січня):

  • Донецька область - 1 загиблий, 3 поранених;
  • Запорізька область - 2 загиблих, 3 поранених;
  • Харківська область - 1 поранений;
  • Херсонська область - 6 загиблих, 4 поранених.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку про те, що Російська Федерація може наступати на кількох напрямках: на Запорізькому, Донецькому та Луганському. Можливо, "помацають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

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Дата публікації
Перегляди
291
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