За добу внаслідок російських обстрілів загинули 9 мирних людей, ще 11 поранено

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні за минулу добу, 5 січня, загинули 9 цивільних, ще 11 зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 5 січня (станом на 09:00 6 січня):

Донецька область - 1 загиблий, 3 поранених;

Запорізька область - 2 загиблих, 3 поранених;

Харківська область - 1 поранений;

Херсонська область - 6 загиблих, 4 поранених.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку про те, що Російська Федерація може наступати на кількох напрямках: на Запорізькому, Донецькому та Луганському. Можливо, "помацають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

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