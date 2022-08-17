За добу з України виїхала майже 41 тисяча осіб: які сьогодні черги на кордонах

За добу 16 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхала майже 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас прибули до України понад 38 тисяч осіб, майже 35 тисяч з них – українці.

Також за цей період було оформлено 46 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 17 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 100 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 10 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 35 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

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