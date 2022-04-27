За добу з України виїхали 33 тисячі людей: які черги на кордоні сьогодні, 27 квітня

За добу з України виїхали 33 тисячі людей: які черги на кордоні сьогодні, 27 квітня

Загалом за добу 26 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 58 тисяч осіб, що майже на 16 тисяч більше, ніж за попередню добу. Також перетнули кордон майже 15 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 33 тисяч осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це сьогодні, 27 квітня повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули 24,5 тисяч осіб, з них понад 23 тисячі – українці.

Окрім цього за цей період часу було оформлено приблизно 220 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 27 квітня, станом на 09:00 год. зафіксовано такі черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України:

Республіка Польща:

"Шегині" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

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