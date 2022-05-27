За добу з України виїхали 35 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу з України виїхали 35 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу повернулись на 3 тисячі людей більше, анід виїхали за кордон.

За добу 26 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 73 тисячі осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали близько 35 тисяч осіб. Понад 21 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу прибули 38 тисяч осіб, з них майже 35 тисяч – українці. Так, зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України.

Також за цей час оформлено 185 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 12:00 ранку 27 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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